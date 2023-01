Francis Amuzu, ancien international belge chez les jeunes, pourrait opter pour la sélection ghanéenne: des démarches administratives ont été entreprises dans ce sens

Francis Amuzu a été sélectionné à 14 reprises avec les Diablotins entre 2018 et 2020, inscrivant ainsi deux buts. Il a déjà porté le maillot des Diables Rouges en U19 et U21, mais jamais chez les Seniors. Il a été appelé par Roberto Martinez pour les matches de la Ligue des Nations de l’UEFA 2021 contre le Pays de Galles et les Pays-Bas, mais n’a pas joué une seule minute.

À 23 ans, le jeune ailier d’Anderlecht pourrait toutefois se diriger vers un autre chemin pour la suite de sa carrière internationale. En effet, même si le numéro 7 des Mauves n’a pas encore pris de décision arrêtée à ce sujet, certaines démarches administratives ont été entreprises par le joueur et son entourage, afin d’être éligible pour être appelé avec les Black Stars. Une demande qui aurait été acceptée par la Fifa, mais dont la fédération belge prétend ne rien savoir. Reste à voir si le nom du successeur de Roberto Martinez fera pencher la balance dans le chef de Francis Amuzu. D’un côté comme de l’autre…