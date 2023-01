Guerre en Ukraine: la ville de Kharkiv bombardée quelques heures après la visite d’une ministre allemande

«Restez dans les abris. Les occupants bombardent une nouvelle fois!», a averti sur la messagerie Telegram le gouverneur régional Oleg Synegoubov. Il était impossible dans l’immédiat de déterminer si ces frappes avaient fait des dégâts et des victimes.

La cheffe de la diplomatie allemande était venue quelques heures plus tôt dans cette ville proche de la frontière russe et très éprouvée par la guerre. Invitée par son homologue Dmytro Kouleba, elle a assuré que l’Ukraine pouvait compter sur la «solidarité» et le «soutien» de l’Allemagne.