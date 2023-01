Brussels Airport a accueilli deux fois plus de passagers en 2022

En 2022, 18.930.698 passagers ont voyagé via Brussels Airport, ce qui représente une hausse de 102 % par rapport à 2021 (9,4 millions de passagers), pour atteindre près de 72 % du niveau de 2019 (26,4 millions de passagers).

« Après deux années compliquées, marquées par la crise du Covid et ses restrictions de voyage, Brussels Airport a connu une très forte croissance en 2022 », souligne le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist, cité dans un communiqué. « Depuis l’été dernier, notre réseau est quasiment totalement reconstitué et nous avons durant plusieurs mois atteints les 80 % de fréquentation par rapport à 2019. L’année 2023 s’annonce prometteuse avec de nouvelles destinations et plus de fréquences à la fois pour les courts et longs courriers. »