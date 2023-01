Piratée, Sara De Paduwa voit son compte Facebook disparaître: «Des hackers ont supprimé ma page»

Sara De Paduwa a finalement réussi à reprendre le contrôle de son compte, vers 19h. « Me revoilà sur Facebook ! Des hackers avaient supprimé ma page et ont supprimé pas mal de publications ! », écrit-elle, avant de remercier la team réseaux sociaux de la RTBF. « On va pouvoir partager (et danser !) en toute tranquillité maintenant ! »