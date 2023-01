Les ventes mondiales d’ordinateurs portables en net recul en 2022

Pour le leader mondial du marché, le fabricant chinois Lenovo, les ventes ont reculé de près de 29 %. Le numéro deux, HP, affiche des ventes en baisse similaires alors que le numéro trois, Dell, a vu ses ventes dégringoler de plus de 37 %.

Selon Canalys, les consommateurs aux États-Unis et en Europe ont été plus prudents dans leurs dépenses en raison de l’inflation et de la flambée des prix énergétiques.