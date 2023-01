Veloflic PolBru, de la police Bruxelles-Capitale Ixelles, restitue 56 vélos volés à leur propriétaire

Veloflic PolBru (Bruxelles-Capitale Ixelles) a réussi à restituer un total de 56 vélos volés à leur propriétaire légitime en 2022. C’est bien plus que l’année précédente (2021), où on en comptait 33. Le projet de Veloflic a vu le jour en 2019 avec l’objectif d’apporter une réponse au nombre croissant de vols de vélos et au sentiment des victimes de ne pas être aidées. Bien que le nombre de vols de vélos signalés soit relativement faible (environ 5 par jour), on estime que le nombre réel de vols quotidiens de vélos se situe toutefois entre 10 et 15.

Les victimes pensent souvent – à tort – que la plainte n’aboutira pas. La page Facebook de Veloflic PolBru compte plus de 8.500 adeptes, et ses publications touchent en moyenne 10.000 à 18.000 personnes. C’est sur cette page que sont publiés les vélos récupérés par la police dans l’espoir de retrouver leurs propriétaires légitimes. Les victimes, quant à elles, peuvent toujours contacter la zone de police, notamment via la même page.

L’année dernière, le projet de vélo d’appât s’est également poursuivi. Ces vélos sont placés dans des hotspots, dans l’espoir de prendre les voleurs de vélos en flagrant délit. Le projet est toujours en pleine expansion. Outre ce projet, des efforts sont également déployés pour lutter contre les receleurs, qu’ils aient ou non contacté la victime via Facebook Messenger. La police fixe un rendez-vous avec le vendeur d’un vélo volé et, pendant ce rendez-vous, le vendeur est pris en embuscade par les inspecteurs.

En 2022, il y a eu une vingtaine de ces opérations. Lors d’une de ces opérations, le vélo volé d’un collègue a même été retrouvé.