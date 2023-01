L’UNamur va travailler sur des vers transgéniques pour adapter leur système nerveux au service de l’agriculture, notamment

À partir d’octobre 2023, l’UNamur pilotera avec six partenaires le projet européen BABots, dont l’objectif est de concevoir et d’analyser le comportement individuel et collectif de petits robots vermiformes biologiques. Le programme est destiné à amener de nouvelles solutions dans les domaines de l’agriculture, de la bio-industrie ou encore de la médecine.

L’étude sera coordonnée par le professeur Elio Tuci, de la faculté d’informatique, et l’Institut de recherche naXys de l’UNamur. L’université collaborera ainsi avec l’université hébraïque de Jérusalem, l’Institut des sciences et technologies en Itali, deux autres instituts allemands, l’université d’Aalto (Finlande) et l’entreprise d’agriculture verticale Zero Farming (Italie).