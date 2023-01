«Welcome to Chippendales»: sexe, argent, magouilles… les dessous gratinés des strip-teaseurs racontés sur Disney+ Ce mercredi, Disney+ dévoile sa nouvelle série très attendue, « Welcome to Chippendales ». Disney+

Depuis plus de cinquante ans, des groupes de danseurs musclés et huilés font fantasmer des millions de gens aux quatre coins du monde. Ces hommes peu vêtus à la plastique de rêve, on les appelle les Chippendales ! Et les dessous de leur histoire, cousue de sexe, d’argent et de magouilles, sont particulièrement gratinés.

C’est ce que montre avec force détails la minisérie « Welcome to Chippendales », qui arrive mercredi sur Disney+. Signé Robert Siegel, à qui l’on doit déjà le récent et sulfureux « Pam et Tommy » (dispo sur la même plateforme), ce produit aussi copieux que bien ficelé ne montre finalement que très peu les éphèbes athlétiques. Si l’on en aperçoit quelques-uns faire l’amour à des « admiratrices » et sniffer de la cocaïne à gogo, tout est axé sur un homme qui n’a absolument pas leur apparence. Lequel, au milieu des années 1970, brûlera toutes ses économies pour acheter un club quasi désaffecté de Los Angeles, et en faire un lieu de vice et de désir.

Emmené par l’impeccable Kumail Nanjiani (« Obi-Wan Kenobi »), ce feuilleton tout sauf léger est décliné en huit heures passionnantes.

