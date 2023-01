Hannah, 38 ans, a commencé à se sentir mal après des baignades en mer: «Je pensais avoir attrapé un rhume »

Si elle a commencé cette nouvelle activité en 2021, elle a rapidement dû l’arrêter, rapporte le Daily Mirror. En effet, Hannah affirme avoir attrapé l’Hépatite A. La cause ? Les eaux usées qui se déversent dans la mer où se baignait la femme de 38 ans.

« Je pensais avoir attrapé un rhume, j'étais épuisée, j'avais une perte d'énergie, des douleurs en mangeant et même des maux de tête. », raconte-t-elle au Daily Mirror.

Les députés britanniques mettent en garde depuis longtemps le public contre la déréglementation des industries, conduisant les entreprises à déverser leurs déchets en pleine nature. Depuis le début de l’année, 320 avertissements de risques de pollution ont été émis par l’Agence pour l’environnement selon The Independent.

Dans ce système privatisé, le problème de la contamination de l’eau devient majeur et les rejets d’eaux usées ont doublé entre 2014 et 2016 en Angleterre et au Pays de Galles comme l’explique le Daily Mirror.