Il voit son chat se déplacer à 60km/h et appelle les secours: «Ce n’est pas possible»

Son chat dispose d’un traceur au cou, rapporte HLN, et ce dernier a rapidement indiqué que l’animal se déplaçait à 60km/h. « Ce n’est pas possible », a pensé le propriétaire.

Le chat s’est glissé sous le capot d’une voiture qui a démarré. Sans hésiter, il a fait appel aux services d’urgence qui ont pu localiser l’animal et l’a entendu faite « miaou, miaou ». La voiture s’est arrêtée et l’animal a pu être retrouvé sain et sauf, après une course-poursuite dans les rues de la ville.