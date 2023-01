Un rapprochement entre Eden Hazard et le club de Cristiano Ronaldo? L’entraîneur d’Al-Nassr a offert un cadeau un peu particulier au Belge (photos)

Et si Eden Hazard rejoignait Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ? Complètement mis de côté au Real Madrid où il n’a quasiment plus de temps de jeu, le Belge se cherche une porte de sortie. Et il pourrait carrément quitter l’Europe en direction de l’Arabie saoudite.

En effet, si l’on en croit les récentes rumeurs, le club saoudien chercherait à attirer d’autres grands noms après avoir réussi un gros coup avec Ronaldo. Hazard ferait donc partie des pistes, et Rudi Garcia, qui l’a eu sous ses ordres à Lille, l’aurait déjà contacté. L’idée serait de faire venir le Brainois cet été, à un an de l’échéance de son contrat, en juin 2024.

Et les récentes images qui font le tour des réseaux sociaux ne font que renforcer cette rumeur. Présents en Arabie Saoudite pour y affronter Valence en… Supercoupe d’Espagne (cherchez l’erreur…), les joueurs du Real Madrid ont pu profiter des installations d’Al-Nassr pour préparer cette joute. Au cours de leur entraînement, ils ont reçu la visite de Rudi Garcia, qui est désormais à la tête du club saoudien.

Ce dernier a donc profité de l’occasion pour discuter un peu avec Eden Hazard, à qui il a offert… un maillot d’Al-Nassr ! Simple cadeau à l’attention de son ancien maître à jouer ou signe d’un rapprochement en vue d’un transfert ?