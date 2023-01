Les dirigeants mondiaux confrontés à de multiples crises à l’avenir: «Nous allons traverser une zone de turbulences»

« Nous allons traverser une zone de turbulences et un environnement de ‘polycrises’ sur plusieurs années à venir », explique Saadia Zahidi, directrice du Forum économique mondial.

Si, à court terme, le coût de la vie semble être la principale préoccupation des 1.200 experts en risques et responsables politiques de par le monde interrogés dans ce rapport, c’est bien l’échec à enrayer le changement climatique qui inquiète les élites sur la prochaine décennie.

« Le manque d’action en matière de changement et d’adaptation climatique, les catastrophes naturelles, la perte de biodiversité et la dégradation de l’environnement représentent cinq des 10 principaux risques », écrivent les auteurs du rapport. « La perte de biodiversité est considérée comme l’un des risques mondiaux qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie. »