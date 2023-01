Le trafic annuel de marchandises du port d’Anvers-Bruges en légère baisse

En 2022, Zeebrugge a accueilli 144 navires de croisière (contre 149 en 2019) avec 547.374 mouvements de passagers, en forte hausse par rapport aux 23 navires et 75.854 mouvements de passagers de 2021 lorsque la navigation de croisière était en grande partie à l’arrêt en raison de la crise du Covid.

Le port entend poursuivre ses investissements durables à l’avenir et réaffirme ses convictions à l’égard de la production et de l’importation d’hydrogène. Des contacts sont en cours sur ce plan avec le Chili, la Namibie, l’Oman et le Maroc, explique Dirk De fauw, bourgmestre de Bruges et vice-président du Port.