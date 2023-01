Aux Golden Globes, Eddie Murphy tente une blague très osée sur la gifle de Will Smith à Chris Rock: «Faites juste trois choses…» (vidéo)

Ce mardi soir se tenait la 80ème cérémonie des Golden Globes à Los Angeles. Parmi les grands gagnants, on note « The Fabelmans » de Steven Spielberg, élu meilleur film dramatique. Parmi les œuvres les plus récompensées, il y a « Abbott Elementary » et « Les Banshees d’Inisherin », qui repartent chacun avec trois prix.

Eddie Murphy, lui, a reçu le Golden Globe « Cecil B. DeMille Award », une récompense spéciale pour l’ensemble de sa carrière. Au moment d’aller chercher son prix, l’acteur a lancé une petite blague, en référence à la gifle de Will Smith à Chris Rock, l’année passée, aux Oscars. « Je suis dans le show-business depuis 46 ans, et je suis dans le cinéma depuis 41 ans. Il a donc fallu du temps pour que cela arrive et c’est très apprécié. »