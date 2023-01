«Aidez-moi!»: la vidéo choc d’un gérant d’une célèbre galerie d’art, il asperge violemment au jet d’eau une sans-abri devant son établissement (vidéo)

Collier Gwin, le propriétaire de la galerie d’art Forster Gwin, a été filmé par le gérant d’un café, en train d’arroser brutalement une femme sans-abri à San Francisco, vers 6h du matin ce lundi. La victime de cette vidéo y crie « à l’aide ».

Face à cette vidéo, devenue virale et vue plus de 9 millions de fois, il a tenté de se défendre : « Elle s’est mise à hurler des choses insupportables, à cracher, à me crier dessus… à ce moment-là, elle était tellement hors de contrôle… Je l’asperge avec le tuyau et lui dis de bouger, bouger. Je vais t’aider. », rapporte-t-il au Daily Mirror. Il ajoute : « l’asperger a été quelque chose qui l’a réveillée et l’a calmée ».