Malik Ben Achour se voit bien candidat bourgmestre à Verviers aux prochaines élections

Malik Ben Achour, député fédéral PS et chef de groupe au conseil communal de Verviers, était l’invité de Vedia ce mardi soir. Dans une longue interview il a livré son opinion sur de nombreux points et s’est confié concernant son avenir politique. « J’aime beaucoup ce que je fais au parlement fédéral et je souhaite en effet pouvoir reproposer ma candidature aux électeurs de la province de Liège lors des prochaines législatives mais ça n’empêche pas, ça n’exclut pas une candidature en tant que candidat bourgmestre et si les Verviétois considèrent que je suis à un moment donné la personne la plus indiquée pour redresser Verviers et répondre à leurs besoins et leurs attentes je prendrais mes responsabilités et assumerai le rôle s’il m’est confié. »

Il n’exclut pas d’être le prochain bourgmestre de Verviers « mais il y a toute une série d’étapes à franchir, rappelle le socialiste. Il faut d’abord que mes camarades socialistes décident qu’en effet je suis le candidat le plus indiqué pour les faire gagner et puis que les Verviétois m’accordent leur confiance. On a encore pas mal de pain sur la planche et là question n’est d’ailleurs pas encore sur la table. »