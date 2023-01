Disparition de Lucia Alexandroae: fin des fouilles à Sterpenich, mais l’enquête se poursuit (photos et vidéo)

La rue du Duché est à nouveau ouverte à la population. Sur place, difficile d’imaginer lorsqu’on arrive au numéro 10 que les policiers ont retourné l’intérieur et l’extérieur de la maison pour trouver le moindre indice concernant la disparition inquiétante de cette jeune mère de 31 ans. La pelleteuse a fini son travail. Devant la maison et ses côtés, on y retrouve des jeux d’enfants. Le vélo de la petite fille de deux ans. Il y a aussi différents outils de jardin comme une tronçonneuse.

Un indice laisse quand même à penser que le mystère plane sur ce qu’il s’est passé à l’intérieur de cette maison. Des scellés ont été placés sur la porte. 24 heures après le début des fouilles, où en est l’enquête ? On fait le point sur les dernières infos du dossier.