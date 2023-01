Moins de 2% des conducteurs équipés d’un éthylotest antidémarrage restent positifs

L’institut poursuit en se réjouissant des effets positifs de cette installation, avec seulement 0,04 % de tentatives (soit un souffle enregistré sur 2.500) pour tromper l’appareil en faisant souffler quelqu’un de sobre (le système demande un souffle au démarrage et un autre 20 minutes plus tard).

L’enquête a été réalisée pendant plus de deux ans auprès de juges et de 708 utilisateurs condamnés à installer un éthylotest antidémarrage dans leur véhicule. Pour Vias, ce dispositif a permis de provoquer une prise de conscience chez les contrevenants, puisque les personnes sont positives dans moins de 2 % des cas. Vias précise par ailleurs que 75 % de ces cas positifs ne le seraient pas au niveau légal, car l’éthylotest est réglé sur 0,2, là où la limite légale est fixée à 0,5 ?

Celui-ci suggère également que le prix relativement élevé du mécanisme peut être considéré comme un frein par certains juges, avec un montant oscillant entre 3.500 et 4.000 euros pour une peine d’un an.

Un coût financier que Georges Gilkinet, le ministre fédéral de la Mobilité, n’hésite pas à pointer du doigt. « Il reste des freins à une utilisation plus importante de cet outil de sécurité, que je vais m’attacher à lever. Pour protéger encore mieux, l’éthylotest antidémarrage sera, à l’avenir, plus accessible financièrement et plus souple dans son fonctionnement. »