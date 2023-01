Scène surréaliste dans la boucherie de Melissa: «Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’était sauvage» (vidéo)

Melissa Evans a eu une drôle de surprise lundi 7 janvier. Vers midi, cette gérante de la boucherie « The She Said » dans le Minnesota, se trouvait à l’arrière de sa boutique. Soudain, elle entend un bruit sourd et rententissant : « Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était sauvage », a-t-elle déclaré au Bemidji Pioneer. Un cerf est rentré dans sa boutique en explosant la vitre.

« Le verre a explosé avec la vitesse et la force avec lesquelles elle est passée. Tout a été pulvérisé » poursuit-elle.