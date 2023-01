Rugby | Une journée de détection pour intégrer le centre de formation de la LBFR organisée au Sart Tilman

Une de ces séances aura lieu le 22 mars au Centre Adeps du Sart Tilman, sur le site universitaire du Blanc Gravier, entre 14h30 et 16h30.

Cela concerne les jeunes joueurs et joueuses nés en 2006, 2007 et 2008 qui sont intéressés par le rugby féminin à sept et le rugby masculin.

Attention, il est obligatoire de s’inscrire (en ligne) car les places sont limitées !

Rugby féminin à sept : https ://urlz.fr/klZH

Rugby masculin : https ://urlz.fr/klZg

Plus d’infos par mail, via l’adresse : arnaud.laly@lbfr.be