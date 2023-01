«Méchante», «Dangereuse»: le prince Harry s’en prend aussi à Camilla Parker Bowles dans son autobiographie «Le Suppléant»

On y est. Depuis ce 10 janvier, le feuilleton de la famille royale britannique connaît un nouveau climax avec la publication dans le monde entier du « Suppléant », l’autobiographie du prince Harry. Une sortie accompagnée d’une campagne de promotion assurée par le fils cadet du roi Charles à la télévision anglaise et américaine, sur ITV, CBS et ABC. Malgré les précautions, le livre s’est même retrouvé « par erreur » en vente en Espagne avant les autres pays. Et la déflagration est cette fois bien plus forte qu’avec « Harry & Meghan », la minisérie produite par Netflix. Si on était à la place des dirigeants de la plateforme qui, pour rappel, ont payé 100 millions de dollars pour l’obtenir, on l’aurait mauvaise. Harry s’est fendu de plus de révélations fracassantes en quelques jours que dans les six heures de documentaire ! Et il n’épargne personne.

Lire aussi «Je n’ai pas été invité»: le prince Harry revient sur les coulisses de la mort d’Elizabeth II

de videos

Pourtant, à quatre mois du couronnement de son père, le duc de Sussex le jure, il n’a aucune volonté de « blesser » sa famille. Face au journaliste Tom Bradby sur ITV, il justifie même son autobiographie : « Après 38 ans passés à voir mon histoire racontée et intentionnellement déformée et manipulée par tant de gens, j’ai jugé venu le moment de me la réapproprier. J’aime mon père, j’aime mon frère, j’aime ma famille et je les aimerai toujours. Rien de ce que j’ai écrit dans ce livre n’a été fait avec l’intention de les blesser ou de leur faire du tort. » Le prince le martèle : « Le pardon est encore sur la table », et il regrette que son père et son frère n’aient encore « montré aucun signe indiquant qu’ils sont prêts à se réconcilier ». Mais lui-même pose ses conditions : chacun doit reconnaître ses responsabilités, en particulier sur les circonstances de son départ pour la Californie avec Meghan Markle, en 2020. Vu la façon dont il tire tous azimuts, cette réconciliation paraît juste… impossible.