La fondation Action Damien réfute les accusations sur sa gestion

Si elle ne dément pas que ses projets de santé se verront amputer de 975.000 euros en 2023, elle fait savoir que le pourcentage des investissements en la matière reste et restera stable : : 72,8 % en 2017, 69,1 % en 2018, 78,2 % en 2019, 74 % en 2020, 71 % en 2021, 71 % en 2022 (budget) et 72 % en 2023 (budget).

Sa dépendance de plus en plus marquée à des travailleurs indépendants s’expliquerait par une « nécessité opérationnelle » et « uniquement pour des fonctions spécifiques » : « D’un point de vue financier, notre préférence va également au personnel permanent ».

Par rapport aux nominations contestées dans ses plus hautes sphères, Action Damien revient sur le cas particulier de sa PDG engagée pour un an (renouvelable un an) alors qu’elle avait précédemment officié comme consultante : « À l’époque, il y avait un grand besoin de gérer la transition ». Pour le reste, sa nouvelle directrice répond : « Nous allons enquêter de manière approfondie sur les allégations faites dans l’article. Il n’y a pas de tabous et la transparence est toujours de mise ».

Son organisation décrit aussi les raisons du nombre élevé de licenciements ou de démissions ces derniers temps : « Les chiffres utilisés par l’article pour prouver que ’depuis 2020, plus de la moitié des employés démissionnent ou sont licenciés chaque année’ comprennent les changements de contrat (par exemple, un employé passant d’un temps partiel à un temps plein, ou vice versa), (…) les contrats temporaires (qui, par définition, vont et viennent sur des périodes plus courtes) et même les jobs étudiants (ou les jobistes). (…) En outre, dans les pays où se déroulent les projets, il arrive parfois qu’un projet d’Action Damien se voie offrir un avenir durable par le gouvernement local ou une autre organisation. Nous l’encourageons, mais cela nous amène parfois à devoir licencier notre propre personnel ».

Elle ajoute : « Notre analyse montre que ce sont principalement les profils dits de support qui ont une rotation plus élevée : communicants, comptabilité, administration, RH, informatique. Il n’est pas rare qu’ils cherchent un nouveau défi après un certain temps et qu’ils le fassent plus rapidement que ceux qui, en raison de la nature de leur travail, ont tendance à s’engager pour de plus longues périodes, comme le personnel des programmes ».