Le premier jeu majeur de 2023 sur Nintendo Switch: Fire Emblem Engage sort ce 20 janvier

Première sortie majeure de Nintendo en 2023, Fire Emblem Engage livrera des combats tactiques aux joueurs avec, en prime, des nouveaux personnages mais aussi des anciens que l’on pourra personnaliser et utiliser pour développer notre stratégie.

Il faudra collectionner les anneaux d’Emblèmes et utilisez-les pour invoquer les héros légendaires appelés Emblèmes. Chacun de ces héros légendaires possède des armes et des capacités uniques, que l’on pourra fusionner pour des attaques encore plus puissantes.