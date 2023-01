Après le décès de Ciéna (3 mois) à la crèche en mai 2016, trois puéricultrices poursuivies pour non-assistance: leurs déclarations divergent et personne n’assume

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La petite Ciéna n’avait que 3 mois et demi lorsqu’elle est décédée le 9 mai 2016 à la crèche Dourlet à Charleroi-Nord. Ce n’était que son neuvième jour dans l’institution et elle était la plus jeune : elle aurait dû faire l’objet d’une attention toute particulière de la part du personnel, d’autant qu’elle souffrait de problèmes de régurgitation. Pourtant, elle a été retrouvée morte dans son lit à 15h15 cet après-midi-là. Et aucune des puéricultrices présentes ne semble s’être beaucoup occupée d’elle…