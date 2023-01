Un subside de 1,657 million permettra finalement de réaliser les travaux de la piscine extérieure de Spa

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Se lancer dans de grands travaux en ce moment, c’est un peu comme plonger dans des eaux tumultueuses et boueuses. On nage sans trop savoir si l’on arrivera de l’autre côté et si quelque chose dans l’eau ne va pas nous tirer vers le fond. Concernant la piscine de Spa, voici que l’eau vient de s’éclaircir tout doucement. Alors que l’on ignorait si on allait pouvoir mener à bien le projet de la piscine extérieur, le ministre Dolimont, en charge des Infrastructures sportives, vient de promettre un subside d’1,657 million € pour sa réalisation.