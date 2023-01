Test de la «DeathAdder v3 Pro»: sobriété et performance pour la souris signée Razer

Son design brille par sa forme épousant parfaitement la paume de la main (uniquement si vous êtes droitier), mais surtout par sa sobriété générale. Disponible dans une carrosserie totalement blanche ou noire en plastique lisse, il n’y a désormais plus de place pour les fioritures. L’absence de leds RGB permet au périphérique de rapidement se fondre dans le décor, tout en améliorant deux paramètres cruciaux : le poids et l’autonomie.

Ce parti pris a en effet contribué à améliorer son poids (± 63 grammes, soit ± 25 de moins que sa prédécesseur), la faisant ainsi concourir dans la catégorie des ultra-légères. Cette légèreté combinée à de très bons patins PTFE rend la souris encore plus maniable, et ce, même lors de très longues sessions de jeu.

En outre, en économisant l’énergie lumineuse tout en bénéficiant de composants moins énergivores à la pointe de la technologie, cette « v3 Pro » parvient à atteindre des sommets avec près de 90 heures d’autonomie en une seule charge (soit 20 de plus que son aînée). Et si le manque de jus arrive au pire moment, il est toujours possible de se brancher en filaire grâce au câble USB-A / USB-C fourni dans la boîte.

Afin d’éviter le risque de glisses des doigts sur le plastique lisse, des autocollants antidérapants sont inclus afin de les apposer sur la coque si nécessaire.

L’ergonomie de la souris permet de ne faire qu’un avec le périphérique… enfin uniquement si vous êtes droitier. - Razer

À la vitesse de la lumière (enfin presque)

Pour remporter et enchaîner des victoires dans les meilleures conditions, la marque a mis à jour différents composants clés du périphérique.

Que ce soit au niveau du viseur optique avec l’impeccable « Razer Focus Pro » permettant d’atteindre jusqu’à 30.000 DPIs ou au niveau des touches réagissant au quart de tour grâce aux interrupteurs optiques de 3e génération. Ces nouveautés sont idéales pour tous les jeux nécessitant énormément de réactivité, comme c’est le cas des FPS.

En outre, la souris sans-fil n’est plus connectée que par un dongle de 2.4 GHz, en Hyperspeed, empêchant la moindre latence entre le jeu et le signal envoyé par le joueur (avec une vitesse de transmission de 1.000 Hz). L’absence du Bluetooth est néanmoins à signaler et pourrait déplaire à certains. Bien que cette technologie n’ait plus vraiment sa place dans un univers vidéoludique où la moindre action doit se réaliser au millième de seconde près.

Profitez des dernières technologies de chez Razer afin de cliquer plus vite que votre ombre, que ce soit dans sa version blanche ou bien noire. - Razer

Avec seulement deux touches secondaires, on regrettera tout de même le manque de boutons annexes, et ce, malgré l’« Hypershift » permettant de doubler les fonctions de chacune d’elles. Cette absence prouve une nouvelle fois l’attrait pour les jeux de tir plutôt que pour les MMO… étant donné qu’elle ne permet pas à cette catégorie de joueurs (ou bien aux utilisateurs hybrides faisant également de la bureautique) de réaliser une pléthore de raccourcis.

Il est d’ailleurs regrettable que l’interrupteur on/off soit combiné au réglage des DPIs. Car cette touche est située sous l’appareil, la rendant peu pratique pour l’ajustement de la vitesse en plein jeu.

Ça clique ou ça claque ?

La « Razer DeathAdder v3 Pro » est donc une souris exclusivement pour droitier qui vous mènera durant des heures au combat sans le moindre souci grâce à son ergonomie optimisée, son autonomie longue durée, ainsi que ses composants dernier cri.

Disponible au prix de 169,99 euros et facilement domptable, elle vous accompagnera dans tous vos combats vidéoludiques. - Razer

Conçue pour les professionnels de l’esport et disponible au prix de 169,99 euros, elle vous fera vibrer sur les différents champs de bataille. Alors si vous êtes un aficionado de FPS (ou autres jeux à l’exception des MMO), elle sera très certainement votre meilleure alliée en ne faisant qu’un avec votre main et vos réflexes. De plus, en réunissant toutes les dernières technologies de chez Razer, elle pourrait rapidement embellir votre expérience de jeu.

À noter : le logiciel constructeur « Razer Synapse » est entièrement compatible avec la « v3 Pro », vous offrant la possibilité de la paramétrer comme bon vous semble, tant en matière de performance, de consommation d’énergie, que de gestion des raccourcis liés aux quelques touches secondaires.

Les points positifs

1. Un design sobre et discret avec l’absence de RGB.

2. Une très bonne ergonomie.

3. Une souris ultra-légère.

4. Une autonomie boostée.

5. Une réactivité encore plus accrue.

6. Des autocollants antidérapants et un câble d’alimentation robuste USB-A / USB-C fournis par Razer.

Les points négatifs

1. Trop peu de boutons secondaires.

2. La touche de réglage des DPIs située sous la souris.