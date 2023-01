Ville de Bruxelles: début des travaux de réaménagement des abords du bâtiment du nouveau centre administratif

Les travaux de rénovation dans les rues adjacentes au nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles ont débuté, a annoncé mercredi l’échevine de l’Espace public et de l’Urbanisme, Ans Persoons (change.brussels/Vooruit). « Grâce à ces travaux nous relions le boulevard du centre avec le quartier Sainte-Catherine », déclare l’échevine. « De plus, nous augmentons considérablement l'espace pour les piétons et les cyclistes et nous plantons 43 nouveaux arbres. Le sol devient beaucoup moins minéral, ce qui signifie que nous pouvons collecter plus d'eau et garder les rues fraîches en cas de forte chaleur. »

Ans Persoons, échevine de l’Espace public et de l’Urbanisme. - E.G.

La première phase des travaux porte sur le réaménagement de la rue Marché aux Poulets entre la rue des Halles et la rue des Poissonniers. La totalité des travaux durera un an et demi. Les travaux sont organisés en plusieurs phases.

Selon l’échevine, l’espace public restructuré dans la zone accordera plus d’espace pour les piétons et les cyclistes. Grâce au réaménagement, la perméabilité et la biodiversité de cette partie hyper-urbaine de la ville seront améliorées. Les changements Les travaux consisteront notamment en l’installation de 140 arceaux à vélos; un élargissement des trottoirs; l’aménagement de zones de repos avec du mobilier adapté; la plantation de 43 nouveaux arbres à haute tige et la création de 23 espaces verts avec des plantes résistantes.