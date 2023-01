Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trop is te veel ! Des dépassements en matière de pollution atmosphérique et une accumulation de plaintes ont eu raison de la patience du substitut du procureur du Roi Daniel Marlière. En dépit d’un premier jugement et d’une condamnation aggravée en appel, d’un second dossier à l’audience, un troisième P.-V. est venu s’ajouter au dossier. Histoire de motiver l’entreprise, spécialisée dans la démolition et le démantèlement de véhicules hors d’usage, à se conformer aux injonctions qui lui sont faites.

« L’objectif n’est pas de fermer l’entreprise familiale, mais de l’inciter à appliquer les consignes », précise Daniel Marlière.