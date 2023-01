Il recrutait des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans et diffusaient des annonces sur le site «Quartier Rouge» pour les prostituer à Liège: mécontent de sa condmnation, il insulte le parquet!

Entre décembre 2019 et décembre 2020, les prévenus avaient recruté des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans pour les prostituer. Six jeunes femmes, dont quatre étaient mineures d’âge, avaient ainsi été exploitées. Les prévenus diffusaient des annonces sur le site «Quartier rouge» et organisaient les rencontres dans des hôtels de Liège ou dans des locations AirBnb.

Tous les prévenus avaient été poursuivis pour des préventions de traites des êtres humains avec circonstances aggravante de minorité et de vulnérabilité des victimes, de débauche, d’exploitation de la prostitution, d’exploitation de la débauche, de séquestration et de coups.