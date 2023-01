«Ça me fait un peu peur d’y retourner»: François Damiens évoque le retour de ses caméras cachées

Ce 18 janvier, « La guerre des Lulus » débarque au cinéma. À cette occasion, nous avons rencontré François Damiens, qui joue l’abbé Turpin, directeur de l’orphelinat où vivent les quatre Lulus au début du film.

Nous en avons profité pour lui demander si le retour de ses caméras cachées, ce n’était pas une façon de dire, « Je peux continuer à faire le con, même à 50 ans » ? « Oui ! », nous répond François Damiens. « Tout en sachant que tout a évolué en dix ans. Le droit à l’image a changé, les réseaux sociaux aussi. Je ne suis pas certain de pouvoir encore aller aussi loin. Mais d’un autre côté, je ne le fais pas non plus pour aller moins loin. Ça va peut-être plus choquer, provoquer. Anthropologiquement parlant, c’est intéressant d’aller donner la même nourriture et de voir comment les gens vont réagir. »