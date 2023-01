Une initiative citoyenne propose d’interdire le commerce des ailerons de requins indique l’Union Européenne

Soutenue entre autres par plus de 18.500 signatures en Belgique, l’initiative propose d’interdire en Europe tout commerce des ailerons et nageoires détachés des requins.

« L’Espagne est l’un des principaux producteurs d’ailerons de requins bruts », exportés principalement vers l’Asie, observent les initiateurs de « Stop finning – Stop the trade », la nouvelle initiative citoyenne. L’aileron en lui-même a une valeur commerciale bien plus intéressante que la viande du requin. « L’UE exporte en moyenne près de 3.500 tonnes d’ailerons par an, pour une valeur totale d’environ 52 millions d’euros. »