Les associations de Nimy présentent leurs nouveaux projets pour 2023: des activités pour tous les goûts

La 2e édition de la balade gourmande vous proposera des nouveautés et des produits locaux autour de Saint-Denis Après une première édition réussie, les Routards prévoient une nouvelle balade gourmande à Mons. Cette fois, le parcours se fera autour du village de Saint-Denis. Plusieurs nouveautés sont prévues.

Par Héloïse Wibaut Coordinatrice digitale La Province - Nord Eclair

Onze kilomètres, c’est la distance à parcourir durant la balade gourmande du 22 avril prochain, organisée par l’ASBL les Routards. Plus de 500 personnes ont participé à l’édition 2022 autour d’Hyon. Et cette fois, les Routards prévoient d’accueillir deux fois plus de monde ! « On a été un peu victime de notre succès l’an dernier, même si ça s’est bien passé finalement. Pour cette année, on sera prêt à accueillir jusqu’à 1.000 participants. C’est un beau défi mais toute l’équipe est motivée », détaille Martin Mottoul, secrétaire de l’association.

Découverte de Saint-Denis

Pour ne pas reproposer la même chose, les membres de l’ASBL ont décidé de proposer une balade autour du village de Saint-Denis. « On ne voulait pas faire la même région pour ne pas lasser les gens. On a donc cherché d’autres endroits du grand Mons et on a choisi Saint-Denis car c’est très beau et on ne passe pas par des grandes routes, on reste près de sentiers et près de la nature », ajoute Martin.

Après avoir écouté les remarques et conseils des participants de l’an dernier, l’ASBL revient avec de nouvelles formules : « 18 euros pour les enfants, 30 euros pour le tarif ‘gourmand’ et 40 euros pour le ‘grand gourmand’. La différence est dans les boissons », précise le secrétaire de l’association. Encore une fois, les Routards vous feront découvrir des produits artisanaux de la région. « Ça ne sera pas les mêmes mais on garde l’idée de travailler avec des producteurs de la région. » On pourra notamment déguster une assiette de charcuterie ou une nouvelle bière.

Profits reversés

Encore cette année, les profits de la balade seront reversés à l’association The Belgian Kid’s Fund. « Nous avons créé l’ASBL Les Routards entre anciens chefs scouts pour organiser des événements au profit d’associations. Nous avons choisi The Belgian Kid’s Fund car c’est une association qui est tournée vers l’enfance et qui correspond à nos valeurs. »