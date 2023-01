Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En ouverture, nous tirons un coup de chapeau à nos confrères du « Knack » et du « Soir » qui proposent aujourd’hui une reconstitution de cette affaire incroyable du Parlement européen. Un dossier de quatre pages où on est d’abord attiré par des photos. Celles réalisées par les agents de la Sûreté de l’État qui avaient « visité » le domicile d’Antonio Panzeri au printemps 2022. Un appartement situé dans un immeuble de sept étages à Schaerbeek, à 500 mètres à peine de la RTBF.

Panzeri est absent. Sous le lit de sa chambre, lit-on dans le « Soir », les espions trouvent une valise de voyage noire à roulettes. Ils ouvrent la fermeture éclair et sortent quatre paquets emballés dans un sac en plastique rouge C&A et un cabas en plastique de chez Carrefour. À l’intérieur, ils comptent… 7.601 billets de 50 €. Il y en a pour 380.050 €. En fouillant la garde-robe de l’ex-député européen originaire de Milan, il y a un coffre-fort à serrure numérique.

Il n’y a pas que James Bond qui peut apparemment ouvrir ce genre de coffre : nos fins limiers belges y parviennent. Dedans, il y a un livre, un DVD et un carton. À l’arrière, des liasses de billets en euros de 50, 100 et 200 euros pour une valeur totale de… 320.000 €. En quelques minutes, ils sont tombés sur un peu plus de 700.000 euros. Le tout est photographié et remis en place, sans laisser la moindre trace.