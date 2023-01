Incompréhension et surprise à la fin des vacances de Marina et son amie: elles découvrent avoir perdu 1.200 euros, «quatre mois plus tard, nous n’avons toujours aucune réponse de leur part»

Si la réservation ne devait coûter que 30 € sur Internet, l’offre est passée à 130 € pour Mieke et Marina. En arrivant à l’aéroport de Malte, elles ont également dû verser un acompte de 1.200 € à Amaze Car, qui se charge de louer les voitures de l’entreprise lettone.

Certaines vacances se passent mieux que d’autres. Mieke et Marina sont parties en août à Malte. Les deux amies, originaires de Peer dans le Limbourg, ont souhaité louer une voiture pour visiter cette île de l’Europe du sud. Elles sont passées par DiscoverCars, une compagnie basée en Lettonie et proposant des offres très avantageuses de location de voitures, selon nos confrères de HBVL.

Une fois les vacances terminées, elles ont retourné la voiture dans un état impeccable. Cependant, elles ont été très surprises de constater que l’agence Amaze Car ne leur a pas rendu les 1.200 € d’acompte. Une chose à laquelle elles ne s’attendaient évidemment pas. La compagnie n’a par la suite jamais répondu à leurs demandes : « Nous sommes maintenant quatre mois plus tard et nous n’avons toujours aucune réponse de leur part ».

Depuis, le problème a été résolu : DiscoverCars a annoncé mettre fin à sa collaboration avec Amaze Car et a remboursé les deux amies du Limbourg. « Nous tenons à vous faire savoir que nous remboursons déjà le montant de 1 200 euros directement au client », affirme la compagnie.

« Le dépôt a depuis été effectué », précisent Mieke et Marina à HBVL et s’en réjouissent : « Merci pour le cadeau du Nouvel An ».