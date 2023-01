«Je n’avais pas envie de ne mettre que mon nom sur une campagne»: Virginie Hocq, ambassadrice de la 53e campagne d’Îles de Paix, s’est rendue en Tanzanie

« Je déteste par-dessus tout avoir l’air d’une touriste, où que j’aille. » C’est du Virginie Hocq, tout craché, ça ! Cash, sans chichi, dans le concret. En t-shirt basique, pantalon cargo, baskets et no make up, elle ne parle pas un mot de swahili, mais à la voir avec un agriculteur de Tanzanie empaqueter de la farine de maïs, planter une pousse d’arbre ou retirer les feuilles mortes d’un bananier, on croirait qu’elle fait partie du village. Ces plantations n’existeraient pas sans l’aide apportée par les experts sur place d’Iles de Paix, association active depuis plus de cinquante ans.

À Arusha, dans le nord de la Tanzanie, on est loin des plages instagrammables de Zanzibar, des resorts luxueux pour touristes en passe de faire un safari. Ce pays fait partie des destinations de vacances de rêve, mais cette infime partie de son territoire masque une autre réalité. La Tanzanie est l’un des plus pauvres au monde. 70 % de sa population active tentent de subsister dans des fermes de petite taille. Autant dire qu’elle est tributaire de la nature. 2022 avec ses records de chaleur a recuit l’Europe. Imaginez ce que cela donne dans cette partie du globe… Vues de l’avion, les terres autour de l’aéroport sont nues de végétation. Périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes alternent avec des épisodes d’inondations dévastatrices. Cumulez le réchauffement (ou plutôt le dérèglement) climatique avec une érosion de la biodiversité, un appauvrissement des sols dû aux pesticides, une expansion de la démographie, et vous obtenez une situation de famine. Dans le monde, en 2023, alors qu’on va sur la Lune, une personne sur neuf ne mange pas à sa faim !