Soledar et Bakhmout, la «bataille la plus sanglante» depuis le début de l’invasion russe selon la présidence ukrainienne

Selon lui, les pertes militaires russes sont « énormes » et « l’armée ukrainienne perd également des hommes ». « Certainement, c’est plus que ce qu’il y a eu ailleurs avant », a-t-il jugé.

« Au jour d’aujourd’hui (c’est le plus sanglant), à l’exclusion du pilonnage constant de Marioupol », a-t-il insisté, mais « si à Marioupol, on avait 90 % de morts civils, à Soledar et Bakhmout, ce sont des militaires ».

« Nous constatons l’attitude absolument irresponsable, pour ne pas dire plus, de l’élite russe à l’égard de ses militaires, qui meurent là-bas par milliers », a-t-il accusé.

Il n’a pas chiffré les pertes ukrainiennes, mais estimé que les Russes ont perdu « 10.000 à 15.000 hommes, peut-être plus », dans cette zone depuis l’été.

« Pour nous, il y a des pertes, des pertes significatives, pour eux ces pertes sont tout simplement extraordinaires », a jugé M. Podoliak.

Selon lui, la Russie a lancé dans cette bataille ses meilleures unités de Wagner et de l’armée régulière, alors que même une victoire ne permettrait pas, dit-il, à Moscou de changer le cours de la guerre.

« D’un point de vue stratégique, cela n’a pas beaucoup de sens pour l’armée russe. Parce que fondamentalement, cela ne résoudra pas la question de la prise d’initiative dans cette guerre », a-t-il souligné.

« Il n’y a pas d’objectif stratégique (à Bakhmout et Soledar). Pour nous (les Ukrainiens), c’est une tête de pont possible pour avancer vers Donetsk », capitale de la région ukrainienne éponyme occupée par la Russie, a dit M. Podoliak. « Mais pour les Russes, il n’y a aucun but stratégique, c’est un espace ouvert, et nos positions sont plus avantageuses ».

La Russie est sur la défensive en Ukraine depuis qu’elle a essuyé une série de revers cinglants entre septembre et novembre 2022 dans l’est et le sud du pays. Ces défaites ont forcé le Kremlin à mobiliser des centaines de milliers de réservistes, sans grande expérience, sous-équipés et peu formés, pour consolider ses lignes.