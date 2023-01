Depuis 12 ans, Pierre Gelin est à la tête d’une entreprise familiale consacrée au monde du vin et des spiritueux. Après plusieurs années à se limiter au travail de négociant, ce passionné a décidé d’évoluer, et d’élever du vin dans sa boutique. « On reçoit le vin dans des camions-citernes, et on l’élève ici. Ce qui signifie qu’on en place certains en fût pour les faire vieillir, on les filtre, on les colle et on en tire le meilleur goût possible », explique Pierre Gelin.

Les bouchons sont placés grâce à cette machine. - T.D.

Ce travail, il le qualifie d’ancestral : « Avant, tous les négociants le faisaient en Belgique mais aujourd’hui c’est devenu rare », confie-t-il. Aujourd’hui, dans la boutique, on retrouve 500 vins mis en bouteille à la propriété, et 45 vins aux étiquettes signées Gelin.