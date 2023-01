«C’est terrible. Ma fille était une fille si douce et unique» : les cris du cœur de la mère de Firdaous, la fillette de 11 ans tuée dans la fusillade à Merksem

La mère de Firdaous s’exprime sur la fusillade à Anvers qui a causé la mort de sa fille dans une interview à VTM News : « Elle a reçu une balle dans le cœur. C’est terrible. Ma fille était une fille si douce et unique ». Sa fille a été tuée lundi soir au cours d’une attaque contre sa maison à Merksem.

La mère de Firdaous ne cache pas sa tristesse : « Je me sens mal que ma fille ait dû mourir comme ça. Je pense que c’est lâche » et ajoute « Je suis ici, chez moi, en ce moment même. C’est juste terrible. Je n’en peux plus. Ma fille était une fille adorable et tellement unique. Elle était très spéciale. »