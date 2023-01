Risque de tempête ou d’inondation: le 1722 est activé temporairement

En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l’assistance des pompiers est requise, on peut introduire une demande via l’e-guichet www.1722.be ou appeler le 1722. Le numéro 112 est, lui, réservé aux situations où une vie est en danger.

Une ligne d’averses assez actives traversera le pays dès mercredi soir. Et quelques rafales de vent de 90 km/h sont prévues au littoral entre mercredi soir et jeudi soir, détaille l’IRM mercredi midi. En Flandre Occidentale, Flandre Orientale et Anvers, on craint des rafales maximales comprises entre 80 et 90 km/h. Elles pourront localement dépasser les 80 km/h dans les autres provinces, excepté dans le Luxembourg. Dans l’intérieur des terres, les coups de vent les plus forts seront probablement observés mercredi soir et jeudi matin.