Deux poneys venus des Pays-Bas se sont perdus à Monceau-sur-Sambre: la SPA de Charleroi les a récupérés et recherche leur propriétaire

On entend souvent parler d’animaux « divaguant » en rue… Le plus souvent, il s’agit de chiens errants, voire de gibier égaré sur une voirie. Ce mardi matin, c’était un peu plus particulier, car ce sont deux poneys qui se trouvaient en pleine chaussée, du côté de la rue de Trazegnies, à Monceau-sur-Sambre !

On en sait un peu plus sur cette étonnante découverte.