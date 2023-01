Un projet immobilier de 59 lots à Anhée: l’enquête publique va débuter

Le visage d’Anhée pourrait en partie changer dans les prochaines années. En effet, la société Matexi projette la création de 59 lots, du côté des rues Bauchau et Petit Bois, sur une superficie de plus de trois hectares. Des bâtiments deux, trois et quatre façades sont prévus, indiquent nos confrères de Ma Télé.

Le bourgmestre d’Anhée Luc Piette y est favorable, gardant à l’esprit le vieillissement de la population et avançant que les jeunes de la commune sont demandeurs.