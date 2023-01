École des Bruyères, salle omnisports, buvette du foot, plusieurs rues: voici tous les grands travaux prévus à Anderlues en 2023… Reste à tout concrétiser maintenant!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si certains citoyens n’ont rien suivi de la vie politique anderlusienne ces dernières années, un petit rappel s’impose. Logiquement, le PS se trouve en majorité absolue. Mais certains de ses membres ont fait dissidence et font quasi systématiquement cause commune avec le groupe d’opposition AJC lors du conseil communal. Et comme tout ce petit monde est incapable de s’entendre, tout se retrouve bloqué ou presque.

Malgré cela, le budget extraordinaire a pu être voté pour 2023 et prévoit un peu plus de 21 millions d’euros d’investissement.