Le Dourois se fait flasher en France mais c’est son homonyme qui perd les points de son permis: l’administration française vient enfin de réagir!

L’Elougeois, qui a une tendance à pousser un peu trop sur le champignon, payait bel et bien chaque amende mais c’est Galéazzi qui perdait des points sur son permis. « J’ai fait quelques excès de vitesse. À chaque fois, je payais la contravention. Je recevais ensuite un courrier qui m’annonçait que j’avais perdu un point. Je n’y ai jamais prêté attention, j’ai un permis belge », nous avait-il détaillé.

L’erreur provient d’une bizarrerie informatique. « Le programme de l’administration française a une marge d’erreur d’une lettre. Mon nom n’est pas dans leurs fichiers puisque j’ai un permis belge, donc c’est retombé sur lui. C’est vraiment cocasse parce qu’on a le même prénom, le même nom de famille à une lettre près et on a la même date de naissance. Du coup, les gendarmes ne se doutaient de rien. »

Patrick Galéazzi ne savait plus vers qui se tourner. - Patrick Galéazzi

L’habitant de Saint-Perdoux, dans le Lot, reste toutefois méfiant. « Je surveille avec attention car ce conducteur belge, très gentil et qui paie heureusement toutes ses amendes, a de nouveau commis une infraction. J’attends pour être certain que tout est rentré dans l’ordre, qu’on ne me vole pas une nouvelle fois de points. »