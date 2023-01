Un passant appelle ORES pour un câble électrique sous la pluie à Châtelet: «Nous sommes en train d’investiguer!»

La boutique Neuhaus inondée à Charleroi: «Nos pralines n’ont rien!» (vidéo) Ce mercredi, un peu avant 11h30, un véritable geyser d’eau a jailli entre deux commerces de la rue de Dampremy à Charleroi. De l’eau s’est infiltrée jusqu’à la boutique de pralines Neuhaus. La corniche de la toiture était en train d’être débouchée.

Les commerçants font face à un véritable geyser d’eau rue de Dampremy à Charleroi. - J.C./Christophe Hennuy

Par Jessica Collini Journaliste La Province

Ce mercredi, vers 11h40, Carine était en train d’éponger toute l’eau dans le magasin Neuhaus, rue de Drampremy à Charleroi. Quelques minutes plus tôt, la commerçante a constaté qu’un geyser d’eau a jailli entre sa boutique et le magasin de vêtements juste à côté. Fort heureusement, aucune praline n’a été perdue. Seuls deux cartons ont été touchés par l’eau. Ils renfermaient des emballages pour les macarons.

de videos

Lire aussi Des pluies torrentielles s’abattent sur la Belgique: inondé, le magasin Action obligé de fermer ses portes!

Carine n’a pas dû fermer ce mercredi matin. - J.C.

Deux cartons ont été touchés par l’eau. - J.C.

La boutique Neuhaus a été touchée ! - Christophe Hennuy

Le patron du magasin comptait vider les boîtes, et espérait qu’aucun meuble ne présente des dégâts plus tard. Et pour cause : l’eau s’est infiltrée jusqu’en dessous des meubles.

Un véritable geyser d’eau a jailli entre deux commerces. - Christophe Hennuy

L’heure était au nettoyage ce mercredi matin à la boutique Neuhaus. - J.C.

Un accident de parcours !

Il ne s’agit pas d’une simple inondation. Cette fois, c’est la faute à pas de chance. « D’habitude, nous avons des dégâts des eaux à la cave », nous confirme le patron de la boutique de pralines. Carine nous explique que la corniche de la toiture était en train d’être débouchée. « C’est vraiment un accident de parcours », constate une autre commerçante, venue l’aider à nettoyer. Plusieurs commerçants se sont mis à la tâche. Équipés de raclettes, ils ont nettoyé aux côtés de Carine.

Lire aussi Intempéries en Belgique: ce supermarché sous eau, une partie du plafond s’est effondrée (vidéo)

Des cailloux se sont retrouvés dans l’évacuation, nous explique un autre. Son magasin de vêtements, juste à côté de Neuhaus, n’a subi aucun dégât des eaux. « Cela a pris 30 secondes pour tout déboucher », précise-t-il. Le geyser d’eau aurait duré plusieurs minutes, avant de s’arrêter d’un coup. Plus de peur que de mal, fort heureusement, Carine n’a pas dû fermer…

Plusieurs commerçants sont venus racler. - J.C.