Grève dans les prisons: un renfort policier sollicité à Gand, Malines et Marche

Un renfort de policiers a été sollicité dans les prisons de Gand, Malines et Marche. Les syndicats CGSP, CSC services publics et SLFP réclament une revalorisation des salaires.

Les prisons d’Anvers, Beveren, Gand, Louvain central et Louvain secondaire, Malines, Merksplas, Saint-Gilles, Arlon, Marneffe et Marche sont les plus touchées au niveau de la capacité de personnel, détaille l’administration.