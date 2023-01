«Nous nous préparions pour le reste de notre vie et tout d’un coup, on nous l’enlève»: le mariage se transforme en cauchemar pour son fiancé et sa famille, la maman a tragiquement perdu la vie

Le jour le plus heureux de leur vie s’est transformé en cauchemar. Le 7 décembre Nadia Joseph-Gosine se trouvait à Trinidad avec son fils de 10 ans Emari, et son futur mari, Devon Gosine, avec qui elle devait se marier, rapporte The Sun.

Dans son sommeil, le jour de son mariage, la jeune maman de 33 ans s’est subitement éteinte d’une maladie du foie qu’elle et ses proches ignoraient : « C’est arrivé tout d’un coup », intervient Devon. « Au moins, elle n’a pas eu à souffrir », ajoute-t-il.