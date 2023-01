Quatre conseillers communaux de Tubize quittent le groupe Renouveau communal

Si les conseillers Zocastello et Wautier avaient déjà été exclus du groupe de manière symbolique, deux collègues à eux les ont rejoints. « Il nous faudra construire un climat de confiance et d’apaisement au sein du conseil communal afin de retrouver de la stabilité politique », confiait Jean-Marc Zocastello à nos confrères.

Jean-Marc Zocastello, Jean-Armand Wautier, Marianne Zappone et Olivier Piron ont fait leur choix ! Lors du conseil communal de ce lundi à Tubize, les quatre conseillers ont annoncé leur décision de quitter leur groupe, le Renouveau communal (RC), annonce La DH ce mardi.

Depuis plusieurs conseils, les quatre élus cités s’abstiennent de voter sur des points qui ne vont pas dans leur sens. Ce qui a forcément un impact sur l’opposition (MR et RC). De plus, suite à cette annonce, la question du quorum des présences ne se posera dès lors plus : si un ou plusieurs membres de la majorité étaient absents, les membres de l’opposition pouvaient à tout moment quitter la salle.