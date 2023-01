Un match, un plan de jeu : voici notre coin du tacticien de la semaine

Un plan de jeu consiste à envisager et anticiper le scénario d’un match. Il est défini par l'ensemble des choix faits par l'entraîneur pour jouer en l’utilisant le plus possible et de la meilleure des manières en vue de gagner.

Il inclut donc le système de jeu ou plutôt les systèmes de jeu puisqu’on peut en changer en cours de partie, le choix des titulaires et des remplaçants mais aussi les éléments tactiques.

Ceux-ci sont la hauteur de bloc que j’avais évoquée ici il y a quelque temps, la position à couvrir sur les coups de pied arrêtés défensifs, les mouvements à accomplir sur les coups de pied arrêtés offensifs et la zone de déclenchement de ce qu’on appelle le pressing.

Il faut retenir qu’un match égale un plan de jeu. L’entraîneur doit donc en amont du match préparer celui-ci par écrit en se montrant rigoureux et précis car c'est à partir du plan de jeu et des variables de celui-ci qu’il va préparer la rencontre et donc sa causerie d’avant-match dans le vestiaire.

Il doit tenir compte des joueurs dont il dispose pour créer le ou les systèmes de jeu qu’il va utiliser durant la rencontre. Pour ce faire, il se base sur le dernier match joué et sur l'implication des joueurs et leurs niveaux lors des entraînements des dernières semaines.

Le coach se pose notamment la question de savoir s’ils ont bien assimilé les notions abordées lors des ultimes séances. Il est en effet inutile de demander en match des choses que les joueurs n'ont pas encore comprises et ne maîtrisent donc pas.

Et puis, l'adversaire qui se présente, son classement, ses points forts et faibles, son match précédent et l’éventuel match aller doivent aussi être pensés et dûment hiérarchisés par écrit afin d'avoir le plan de jeu le plus précis possible.

Je vous souhaite beaucoup de succès et de victoires pour 2023.