Sum, l’humoriste et chroniqueur radio originaire de Marcinelle, commence à se faire un nom dans l’humour belge: «On me reconnaît en rue maintenant, ça fait bizarre!»

Vous avez pu l’entendre pendant ces deux semaines de congé de Noël dans le 8-9, sur Vivacité : Sum, de son vrai nom Jonathan Sumbu, s’impose parmi les humoristes belges. « Je me suis lancé dans l’humour en 2011, après mes études en sciences politiques. En fait, pendant mes études, j’ai pu mettre en scène des sketches pour le Télévie, et ça m’a donné le goût de la scène. Aussi, je faisais du foot, mais je me suis blessé à l’épaule et j’ai donc dû trouver une activité moins physique. C’est là que j’ai commencé le théâtre et l’improvisation », lance Sum.

Un remplaçant de choix

Il a ainsi commencé les One Man Show, au théâtre du Marignan. Aujourd’hui, il en est à son troisième.