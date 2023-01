Deux heures du pur bonheur avec Garou sur la scène du Forum de Liège

Débutant en France en 1997, avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris, il y joue le rôle de Quasimodo et le titre « Belle » lui permet d’obtenir une Victoire de la Musique et de lancer sa carrière. Avec plus de 5 millions d’albums vendus en France, Garou est une valeur sûre de la variété francophone. Le crooner québécois était de retour mardi soir dans un Forum, chauffé à blanc et tout acquis à sa cause avec son spectacle intitulé « Up Scène ». Garou entame « Seul » sous un tonnerre d’applaudissements, il réagit : « quel bonheur d’être ici avec les meilleurs, en Belgique, si vous voulez battre Bruxelles… ».

Il enchaîne : « Je n’attendais que vous » et a déjà mis le Forum dans sa poche ! Il chante « Happy birthday » pour une jeune fille de la salle qui ne s’en remet toujours pas…

S’ensuit un medley de « Let it be » à « La Bamba » et quelques tubes anglos saxons avec des musiciens hors pair. Il demande de l’eau pétillante, on lui apporte une Jupiler qu’il déguste pendant que le public chante et glou et glou et glou, il est des nôtres… « Allez Liège, levez vos verres » rétorque-t-il avec son sourire légendaire.

La musique folk et country fait partie intégrante du spectacle, son interprétation de « I put A Spell On You » suivie du sublime « Le blues dans le sang » font un malheur. L’hommage à Dassin est festif à souhait surtout quand « L’Amérique » devient « La Belgique », chantée par toute la salle. « Enfant, j’ai été bercé par Joe Dassin. Plus tard, je l’ai fait découvrir à ma fille et aujourd’hui, c’est à mon tour de vous le faire redécouvrir. De « A toi » à « L’été indien », le répertoire de son idole est revisité et nous avons chanté tous debout et tapant dans nos mains, « Siffler sur la colline » avec lui, avant de déguster « Le petit pain au chocolat ». Il demande ensuite au Forum de se calmer pour une chanson douce, sa chanson française préférée « Les moulins de mon cœur » de Michel Legrand pour un moment d’émotion.